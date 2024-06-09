عطلة «الأضحى» لـ «الاتحادية» و«الخاص» من 15 إلى 18 يونيو

تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية من التاسع من ذي الحجة، الموافق يوم السبت 15 يونيو، إلى 12 ذي الحجة لعام 1445 هجرية، الموافق الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يستأنف الدوام في اليوم التالي (الأربعاء) 19 يونيو 2024.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة.

ويأتي التعميم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية. من جانبها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الفترة من التاسع من ذي الحجة إلى 12 من الشهر ذاته، الموافق السبت 15 يونيو إلى الثلاثاء 18 يونيو الجاري، هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بالدولة، بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى.