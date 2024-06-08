دبي تُخصص الشواطئ العامة للعائلات خلال عطلة العيد

أعلنت بلدية دبي عن تخصيص جميع الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المقبل، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على توفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.

وتضم الشواطئ العامة التي تُشرف عليها بلدية دبي في الإمارة، والتي خُصصت للعائلات، ثمانية شواطئ، تشمل؛ شاطئ خور الممزر، كورنيش الممزر، «جميرا 1»، «جميرا 2»، «جميرا 3»، «أم سقيم 1»، «أم سقيم 2»، وشاطئ جبل علي.

وقال مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، المهندس إبراهيم محمد جمعة، إن التعميم الجديد لتخصيص الشواطئ العامة في الإمارة للعائلات فقط خلال عطلة العيد، هدفه تنظيم أعداد الزوار إلى الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من فئات المجتمع كافة، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.

وأضاف أن البلدية خصصت فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 140 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ، فضلاً عن تجهيز فريق رقابي ميداني مكوّن من 65 فرداً للإشراف على تنظيم العمليات على الشواطئ، ومتابعة سير العمل خلال عطلة العيد، وذلك لتوفير الراحة والرفاهية للعائلات وتعزيز جَودة حياتهم.

وأكد مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، أن بلدية دبي ستتابع عن كثب، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كل العمليات على الشواطئ التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن الشواطئ العامة في إمارة دبي حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لخمس سنوات متتالية، وذلك بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجَودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات.

إشراف

تُشرف بلدية دبي على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تقدم تجربة ترفيهية للسكان والمقيمين والسياح، وتعزز من رفاهيتهم وسعادتهم.

إبراهيم جمعة:

• التعميم الجديد هدفه تنظيم أعداد الزوّار والإقبال على الشواطئ، وإتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي.