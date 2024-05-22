88 موقعاً يشملها مشروع حفظ النعمة في الفجيرة

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد بن محمد الرقباني، عن توسيع خدمات مشروع حفظ النعمة لتشمل تجهيز 88 موقعاً في معظم مساجد إمارة ومدينة دبا الفجيرة والتجمعات السكانية، مشيراً إلى تزويد تلك المواقع بـ72 براد مياه و88 ثلاجة لحفظ الطعام.

وقال الرقباني إن «مشروع حفظ النعمة وزّع سبعة ملايين و991 وجبة طعام على الفئات المستحقة منذ تأسيسه قبل 20 عاماً وحتى الربع الأول من العام الجاري»، لافتاً إلى أن المشروع يعتبر من أبرز البرامج الإنسانية لجمعية الفجيرة الخيرية، حيث يتم توزيع وجبات الطعام وعبوات المياه على الأسر المستحقة والأفراد، يومياً. وذكر أن الجمعية أزالت الملصقات من على المركبات الخاصة بنقل الأطعمة التي تدل عبر شعاراتها سابقاً بأنها تابعة لجمعية الفجيرة الخيرية ومخصصة لمشروع حفظ النعمة، وذلك حفاظاً على كرامة الأسر المتعففة من معرفة حاجاتها. وأفاد الرقباني بأنه تم تخصيص رقم مجاني للتبرّع بوجبات الطعام ليتم توزيعها على الفئات المحتاجة، مشيداً بالجهات المتعاونة مع الجمعية في مشروع حفظ النعمة، إضافة إلى المشروعات والبرامج الخيرية التي تشمل مساعدة الأسر المحتاجة والطلبة غير القادرين على مصروفاتهم الدراسية في المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل وعلاج المرضى، فضلاً عن ودعم ومساندة الشرائح المحتاجة.