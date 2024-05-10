شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «بوعينا نصل آمنين»

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة بمركز بوادي مول حول أهداف فعاليات أسبوع المرور العربي الذي ينتهي اليوم، ونظم تحت شعار «بوعينا نصل آمنين»، بهدف تعزيز التوعية والثقافة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق.

وتضمنت مبادرة إدارة المرور والدوريات الأمنية في مدينة العين توعية زوار مركز بوادي مول حول الأنظمة والقوانين وأخطاء السائقين التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الجسيمة، وتوضيح الطرق الآمنة لصعود الطلاب ونزولهم من الحافلات، ومخاطر القيادة دون رخصة، وغرس السلوكيات الإيجابية وأهمية القيادة الآمنة والواعية على الطرق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن فعاليات الأسبوع تعتبر امتداداً للتثقيف والتوعية المرورية المستمرة على مدار العام، لافتاً إلى أهمية تحقيق أهدافه الساعية للوقاية من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية وتبني السلوكيات الإيجابية الصحيحة من خلال الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وترسيخ المسؤولية المشتركة في زيادة الوعي المروري.

ووزع فرع التوعية والتثقيف المروري بمدينة العين كتيبات التوعية الرقمية على الجمهور، وقدم مسابقات مرورية منوعة مع توزيع الجوائز على مسرح مركز الفعالية، كما تم استعراض أهداف دورية الطفل راشد وشرح مكوناتها من أجهزة وتقنيات حديثة، وعرض أنشطة التوعية على الأطفال.