محمد بن راشد يستقبل ملك البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

ونشر سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس" مجموعة صور من لقاء سموه بملك البحرين، وعلق عليها: "أثناء لقائي اليوم مع أخي حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله … ضيف عزيز في بلدنا .. وصديق حقيقي لدولتنا .. ومحب دائم لشعبنا .. وشريك مستمر في بناء مستقبل أفضل لبلاده وبلادنا".