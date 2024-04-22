دبي الخيرية توزيع سلالاً غذائية على الأسر المتضررة من منخفض "الهدير" الجوي بدبي

أعلنت جمعية دبي الخيرية، توزيع مساعدات إغاثية إنسانية عاجلة، للعديد من الأسر المتضررة في إمارة دبي، جراء منخفض "الهدير" الجوي والأمطار الغزيرة القياسية التي تأثرت بها البلاد مؤخراً، وقد تمثلت هذه المساعدات في توزيع سلال غذائية تلبي احتياجاتهم الأساسية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية أحمد السويدي، : "إن دبي الخيرية تواجدت بفرق عملها منذ اليوم الأول في الميدان لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم المساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين؛ عملاً بالنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية،

وضمن مسؤوليتها المجتمعية، وانعكاساً لنهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائما ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية".

وذكر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن إرسال الإمدادات الغذائية للأسر المحاصرة منازلها بالمياه، يأتي في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات خاصة أثناء الظروف المناخية الاستثنائية، والتي ينجم عنها عدم القدرة على تأمين حاجاتهم الغذائية من خبز ومعلبات ومياه وعصائر وتمر وأجبان وبسكوت وغيرها من الاحتياجات العاجلة والأساسية، مشيراً إلى أنه تم توزيع سلال غذائية على ما يقارب (1000) مستفيد من هذه الأسر.

وأثنى السويدي على التدابير العاجلة والجهود العظيمة النموذجية التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية، والتعاضد المجتمعي الكبير، أثناء مواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد.

يذكر أن دولة الإمارات قد تعرضت لمنخفض "الهدير" الجوي الثلاثاء الماضي، وشهدت على إثره هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال (24) ساعة، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949م.