وصول طائرة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى نيبال لإغاثة متضرري الفيضانات

وصلت طائرة الإغاثة الإماراتية الثالثة إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ، في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وكان في استقبال الطائرة وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيبال، الدكتور ماهابير بون، والوكيل المساعد ورئيس إدارة وسط وغرب آسيا وإفريقيا في وزارة خارجية نيبال، رام كاجي خادكا، وسفير دولة الإمارات لدى نيبال، عبدالله الشامسي، ومدير مكتب نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور أحمد المنصوري.

وقال الشامسي إن «هذه الطائرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 10 ملايين دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الفيضانات، وفي إطار الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في الاستجابات الإنسانية العاجلة».

وأضاف أنّ جهود الإغاثة الإماراتية تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة في المناطق المتضررة، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.