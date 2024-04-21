«فلاي دبي» تعيد تشغيل جدول رحلاتها بالكامل

قال متحدث باسم «فلاي دبي»: «إن الناقلة أعادت تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين رقم (2) و(3) بمطار دبي الدولي»، مؤكداً أن تركيز الناقلة خلال الأيام المقبلة سيكون على توفير الدعم للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم. وأفادت «فلاي دبي» بأنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر الموقع الإلكتروني، والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني، بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ونصحت المسافرين الذين حجزوا، من خلال وكيل السفر، بالتواصل معهم مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز. كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع الشركة، وتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على الموقع، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل مغادرتهم إلى المطار.

وأوضحت «فلاي دبي» أنه يمكن للمسافرين الذين تواصلوا بشأن استرداد قيمة التذاكر، أو إعادة الحجز عبر الإنترنت، ولم يتمكنوا من القيام بذلك، الاتصال بمركز الاتصال لديها، أو إرسال بريد إلكتروني إلى Letstalk@flydubai.com أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.