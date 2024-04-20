«طرق دبي»: عودة رحلات الحافلات بين المدن للعمل بصورة طبيعية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة رحلات الحافلات بين المدن إلى عملها بصورة طبيعية، بعد تأثرها خلال الأيام الماضية بالمنخفض الجوي، موضحة أن ذلك يشمل الرحلات من محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات العين «E201»، ومن محطة حافلات الاتحاد إلى محطة حافلات الفجيرة «E700»، ومن محطة مترو اتصالات إلى محطة حافلات مويلح بالشارقة «E315»، ومن محطة مترو اتصالات إلى محطة حافلات عجمان «E411».

وأكدت الهيئة عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في شوارع دبي، بعد الجهود التي بذلتها بالتعاون مع بلدية دبي في مختلف مناطق الإمارة.

وقالت إنه تم إعادة فتح نفق تقاطع شارع الرباط مع شارع مراكش بالقرب من «فيستيفال سيتي» أمام الحركة المرورية، إضافة إلى عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي، عند تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع المنارة، في الاتجاهين. كما أكدت الهيئة إعادة فتح نفق جرن السبخة أمام الحركة المرورية.

أما في ما يتعلق بخدمات مترو دبي، أكدت الهيئة عودة الخدمة إلى جميع محطات الخط الأخضر، مشيرة إلى أنه بالنسبة للخط الأحمر، فإن الخدمة توافرت في الاتجاهين: من محطة «سنتربوينت» إلى محطة «إكسبو 2020»، ومن محطة «جبل علي» إلى محطة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة»، بدون التوقف في محطات «أون باسيف»، و«إكويتي»، و«المشرق»، و«الطاقة».

كما أكدت الهيئة عودة خدمات مركبات الأجرة والحافلات العامة إلى وضعها السابق، فيما يجري العمل حالياً لتلافي أي معوقات، مقدرة استيعاب سكان دبي للظروف الجوية التي تعرّضت لها الإمارة.

ولفتت إلى عودة رحلات الترام بكامل خطوطها وطاقتها الخدمية، مثمّنة وعي مستخدمي الترام، من حيث مشاركتهم المسؤولية في مواجهة الظرف الجوي الاستثنائي الذي تعرّضت له إمارة دبي والدولة أخيراً، مؤكدة أن جميع مراكز فحص المركبات ومراكز إسعاد المتعاملين عادت إلى العمل بشكل طبيعي.

وتسهيلاً على المتعاملين، أشارت «طرق دبي» إلى أن تطبيقها يوفّر مجموعة من الخدمات الإلكترونية لضمان راحة المتعاملين دون الحاجة إلى الحضور لإنجاز الخدمات، بحيث يمكن إتمامها عبر التطبيق بكل سهولة.

ودعت الهيئة مَن فقدوا لوحات مركباتهم في المنخفض الجوي الأخير، إلى الإبلاغ فوراً عن فقدانها، من أجل ضمان راحتهم وتجنّب المخالفة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة.