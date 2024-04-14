الأردن يدعو إلى ضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع التوترات في المنطقة

دعت الحكومة الأردنية مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو أي تصعيد ستكون له بلا شك مآلات خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن مجلس الوزراء شدد خلال جلسته التي عقدها اليوم على ضرورة العمل على خفض التصعيد وأن تتصرف الأطراف كافة بمسؤولية وتمارس أقصى درجات ضبط النفس وتتعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.