عودة «أوقات الذروة» على طرق أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عودة أوقات الذروة الصباحية والمسائية على الطرق في إمارة أبوظبي لوضعها المعتاد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، العميد محمود يوسف البلوشي: إن الساعات المعتمدة ستبدأ بأوقات الذروة الصباحية في أبوظبي من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً، بينما الفترة المسائية ستبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساء، أما في مدينة العين ستبدأ من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى الثامنة والنصف صباحاً، ومن الساعة الثانية مساء إلى الرابعة مساء.