7 مناطق لمدافع عيد الفطر في دبي

حددت القيادة العامة لشرطة دبي سبع مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، الانتهاء من جميع الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، والتي ستكون موزعة على سبع مناطق في إمارة دبي.

وقال اللواء عبدالله الغيثي إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر إحياءً للعادات والتقاليد المحلية، وجزءاً من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، ذلك أن المدفع تقليد اعتاد عليه أبناء الإمارات والمقيمون في الدولة. وأوضح اللواء الغيثي أن المدفع كان بمثابة وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.

من جانبه، أكد المقدم عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، أنهم اتخذوا كل الترتيبات للإعلان عن عيد الفطر السعيد، إضافة إلى تشكيلهم طاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في منطقة زعبيل بجانب مسجد زعبيل الكبير، وعند مصليات العيد في كل من منطقة ند الشبا، ومنطقة ند الحمر، ومنطقة البراحة، ومنطقة البرشاء، ومنطقة أم سقيم، ومنطقة حتا.