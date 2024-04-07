«تنمية المجتمع بدبي» تصرف «العيدية» للمستحقين

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن بدء صرف «العيدية» للمستفيدين من خدماتها من فئة الأسر المستحقة للمنافع المالية والأطفال القُصّر الذي يتلقون دعماً حكومياً، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز فرحتهم وتمكينهم من الاستفادة من هذه المبالغ في استكمال تجهيزاتهم للعيد.

وتوجهت مدير عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد، بالتهنئة لجميع المتعاملين لدى الهيئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن «هذه المناسبة فرصة للتعبير عن أن الهيئة بمتعامليها والعاملين فيها أسرة واحدة تستعد معاً لاستقبال العيد، وتفرح معاً وتحتفل بأطفالها وكبارها، مترجمة بذلك قيم التراحم والتكافل التي يعليها مجتمعنا ويفخر بها دائماً».

وقالت: «تحمل (العيدية) أهمية خاصة لدينا جميعاً، حيث نشأنا على هذه العادة الجميلة وعرفنا كيف تسهم بإدخال السعادة في قلوب الأطفال، ونأمل أن تسهم (العيدية) التي تم صرفها للأسر المستحقة والقصر في إشعارهم بأنهم جزء مهم من المجتمع، وأن العيد لا يكتمل إلا بسعادتهم والتخفيف من أعبائهم المالية وهم يستعدون لاستقبال العيد»، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت توزيع العيديات للمستحقين.