دقيق "سبع سنابل" يسجل أعلى نسبة بروتين عالمياً بـ 19%

أكدت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، اليوم أن دقيق "سبع سنابل" الذي تنتجه مزرعة القمح بمليحة يحتوي على أعلى نسبة بروتين عالمياً تخطت 19%.



و قال الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن النتائج التي يحققها قمح الشارقة تعود لجهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون حصاد "سبع سنابل" أجود الأنواع في العالم لاحتوائه على أعلى نسبة بروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة، وغيرها من المواد الضارة على صحة الإنسان.



وبيّن أن هذه النسبة التي يسجلها قمح الشارقة تعود لنظام الزراعة العضوي المطبق في مزرعة القمح بمليحة، مما يساعد على تحسين خصوبة التربة ومحتواها من المادة العضوية، الأمر الذي ينعكس على تأمين العناصر الغذائية الضرورية لتحسين جودة حبوب القمح ونوعيتها.



ولفت رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إلى المياه المحلاة المستخدمة في الري والخالية من أي ملوثات أو شوائب، إذ تعد من أهم العوامل المحددة لنمو النبات وتحسين إنتاجيته من خلال زيادة معدل نقل المادة الجافة المخزنة في الساق والأوراق إلى الحبوب، الأمر الذي يؤدي لتحسين الغلّة الحبّية وزيادة المحتوى البروتيني للحبوب.



يذكر أن دقيق "سبع سنابل" حصلت بموجبه دائرة الزراعة والثروة الحيوانية على 5 شهادات معتمدة في الجودة والسلامة، لكون طريقة زراعته ونوعه خاليين من المواد الكيميائية ومغذى بالسماد الطبيعي، ليكون قمح الشارقة خال من أية سموم أو مكونات كيميائية تُغيّر من طبيعته كمادة غذائية أو تزيد إنتاجه، وهو أول منتج وطني يحصل على علامة "صنع في الإمارات"، باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة ومطابقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، ما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسيته في الأسواق.