إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج «خبراء الإمارات»   

أعلن برنامج «خبراء الإمارات» إطلاق دفعته الرابعة، وبدء استقبال طلبات التقديم للالتحاق بالبرنامج، اعتباراً من أمس وحتى 30 أبريل المقبل.

وكان البرنامج انطلق في عام 2019 بهدف تأسيس كوكبة من المختصين الإماراتيين المختارين كنماذج متميزة وخبيرة من أصحاب الفكر الاستشرافي بمجالاتهم، لتزويدهم بالخبرة الفنية والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات في ظل التغيرات التقنية والتعقيدات المتزايدة على الساحة العالمية.

وتركز الدفعة الرابعة على تعزيز مهارات ومعرفة 20 متخصصاً ضمن ثلاث مجموعات رئيسة، هي: النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة والبنى التحتية.

وسيقع الاختيار على خبير واحد ليمثل كلاً من تلك القطاعات التي تعتبر محركات رئيسة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية في دولة الإمارات.

وقال مدير البرنامج، أحمد طالب الشامسي، إن «انطلاق الدفعة الرابعة يؤكد التزامنا المستمر برعاية أصحاب المواهب المتميزة ودعمهم، وتعزيز الخبرات التخصصية في القطاعات المتنامية في الدولة، والتي تنسجم مع أولوياتنا الوطنية».

وأضاف: «انطلاقاً من النجاح الذي حققته الدفعات الثلاث الأولى، صُمّمت النسخة الرابعة من البرنامج بهدف تلبية المتطلبات المتغيرة لدولة الإمارات وضمان مواكبة التغيرات والتعقيدات المتزايدة في قطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات على الساحة العالمية».

وتابع الشامسي: «بينما ترسّخ دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة، يقدم برنامج خبراء الإمارات فرصة لا تضاهى للإماراتيين الطموحين الذين يتطلعون للمساهمة في مسار النمو الواعد للدولة، ويسعون لأن يكونوا قادة في مجالات عملهم، ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستدعم المشاركين بالخبرات التخصصية وتمكّنهم من القيام بدور محوري في دفع مسيرة التطور في دولة الإمارات، ورسم ملامح مستقبل أفضل للإماراتيين والمقيمين بالدولة».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه يجب على المتقدمين للدفعة الرابعة أن يمتلكوا خبرات لا تقل عن 10 سنوات، بما في ذلك خمس سنوات في مجال التخصص، وسجل مساهمات في مشروعات استراتيجية تدعم تحقيق الأولويات الوطنية.

وسعياً لتحسين المنظومة الحالية لجمع وإدارة المعلومات، تشهد نسخة هذا العام تسخير الذكاء الاصطناعي في مرحلة تقديم الطلبات لتوفير بديل أكثر جاذبية وفاعلية للنهج التقليدي. وسيتضمن ذلك أيضاً إدخال ميزات تكميلية، مثل تحليل المهارات والشخصية، ومقابلات وتقارير تجريها حلول الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن 61 إماراتياً من أصحاب الخبرات المتنوعة تخرجوا حتى الآن ضمن الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج.

نموذج دوري

تستمر النسخة الرابعة من برنامج «خبراء الإمارات» 12 شهراً، وهي مصممة وفق نموذج دوري يجمع بين برنامج أكاديمي يمتد تسعة أشهر وثلاثة أشهر من التجارب العملية، كما تشتمل هذه النسخة على خيارات أكثر لتصميم دورات تدريبية شخصية، ما يتيح للمشاركين العمل بالتعاون مع الموجهين والمستشارين لتصميم نموذج مرن يتوافق مع متطلباتهم المهنية والشخصية، وينمي القدرات الفنية المطلوبة ضمن مجالات تخصصهم.

كما يشتمل البرنامج على الأنشطة التشاركية والتجارب التفاعلية التي تمثل مزيجاً من العمل الميداني والتعلم في الغرف الصفيّة، وقد صمم برنامج خبراء الإمارات بحيث يجمع بين خبرات المشاركين في قطاعاتهم وما يتعلمونه من مقرر البرنامج، ليصقل المهارات القيادية والخبرات التخصصية لديهم، بينما يسهم في المشاريع التحوّلية ذات الأثر الملموس على المستوى الوطني.

• استمرار استقبال طلبات التقديم للالتحاق بالبرنامج حتى 30 أبريل.