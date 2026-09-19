«دبي للإعلام» تطلق دفعة جديدة من «صُنّاع الإبداع» لإعداد الصحافي الإماراتي

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام دفعة جديدة من برنامج «صُنّاع الإبداع»، المخصصة هذا العام لإعداد وتأهيل الصحافي الإماراتي، وذلك في إطار استراتيجيتها للاستثمار في الكفاءات الوطنية، وبناء جيل إعلامي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، والإسهام في دعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام وصناعة المحتوى.

ويواصل برنامج «صُنّاع الإبداع» مسيرته في تطوير المواهب الإعلامية الإماراتية عبر مسارات تخصصية، حيث ركزت النسخة الأولى من البرنامج على إعداد المصور الإماراتي، فيما تأتي الدفعة الجديدة لتأهيل الصحافي الإماراتي من خلال تجربة مهنية متكاملة داخل غرف الأخبار في صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم».

ويمتد البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، ويجمع بين التدريب العملي والتطبيق الميداني، بما يتيح للمشاركين العمل إلى جانب فرق التحرير، والتعرف إلى مختلف مراحل العمل الصحافي، بدءاً من البحث والتحقق وإعداد الأخبار وإجراء المقابلات، وصولاً إلى السرد الرقمي وإنتاج المحتوى متعدد المنصات، تحت إشراف نخبة من القيادات والخبرات التحريرية في المؤسسة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، إن برنامج «صُنّاع الإبداع» يأتي انطلاقاً من إيمان «دبي للإعلام» بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء إعلام مؤثر ومستدام.

وأكد أن «المحتوى المتميز يبدأ بكفاءات تمتلك المعرفة والمهارة والشغف، ومن هنا نحرص على توفير تجربة مهنية متكاملة، تتيح للمواهب الإماراتية التعلم من واقع العمل داخل غرف الأخبار، والاحتكاك المباشر بخبراتنا التحريرية».

وتابع: «نسعى من خلال البرنامج إلى إعداد جيل جديد من الصحافيين الإماراتيين القادرين على إنتاج محتوى مهني موثوق، يواكب التحولات الرقمية، ويعكس قيم وهوية دولة الإمارات، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى، ويسهم في ترسيخ تنافسية مؤسساتها الإعلامية على المستويين الإقليمي والعالمي».

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، شيخة أحمد، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية «دبي للإعلام»، وانسجاماً مع توجهات دبي في تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الإعلام. ويأتي برنامج «صُنّاع الإبداع» ليمنح المواهب الإماراتية تجربة عملية متكاملة داخل غرف الأخبار، تجمع بين التعلم والتطبيق، وتسهم في إعداد صحافيين قادرين على إنتاج محتوى مهني موثوق يواكب تطور القطاع الإعلامي ومتطلبات العصر.

وأضافت: «نؤمن بأن أفضل بيئة لإعداد الصحافي هي غرفة الأخبار، حيث تتحول المعرفة إلى ممارسة، وتُبنى الخبرة من خلال العمل اليومي إلى جانب كوادر إعلامية محترفة».

وقالت: «من خلال البرنامج نواصل الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، وتوسيع قاعدة المواهب المؤهلة للإسهام في صناعة إعلام يعكس طموحات دبي ودولة الإمارات، ويدعم استدامة القطاع الإعلامي وتنافسيته».

ويعد البرنامج مساراً لاستقطاب الكفاءات الوطنية، حيث تتيح «دبي للإعلام» للمشاركين المتميزين الذين يثبتون كفاءتهم خلال فترة التدريب فرصة الانضمام إلى كوادرها، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الصحافيين الإماراتيين المؤهلين، ويدعم مستقبل الإعلام الوطني، ويعزز دور دبي في إعداد كفاءات إعلامية وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام وقيادة مستقبلها.