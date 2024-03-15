حمدان بن محمد يشكر "إسلامية دبي" على مبادرة مؤذن الفريج

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عبدالله البدواوي من فريج حتا، رفع اليوم الأذان لصلاة المغرب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمهنئين بالشهر الفضيل في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي".

وتابع سموه: "نشكر فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج".