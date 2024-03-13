حملة "رمضان في دبي" .. فعاليات متنوعة وأنشطة ثقافية

تقدم حملة "رمضان في دبي" لسكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك عبر جدول فعاليات غني بالتجارب المتنوعة والأنشطة الاحتفالية والثقافية.

يأتي إطلاق حملة "رمضان في دبي" استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام الرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وتتحول المدينة إلى وجهة للاحتفالات المبهجة بقدوم الشهر الفضيل وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة في مختلف المناسبات.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة في إطار حملة "رمضان في دبي" مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة حتى عيد الفطر المبارك.

وتتضمن فعاليات الحملة تشكيلة واسعة من وجبات الإفطار والسحور والأسواق الرمضانية الخارجية وفعاليات الترفيه العائلي والفعاليات المجتمعية والتجارب الثقافية وتجارب الإقامة الفندقية ما يعزز روح التعاون والتواصل المجتمعي تماشياً مع قيم الشهر الكريم.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة: "يعد شهر رمضان مناسبة مثالية لمشاركة أسعد اللحظات مع الأهل والأصدقاء.. وفي ظل جدول فعاليات مزدحم بالتجارب المتنوعة يقدم رمضان في دبي للأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات فرصاً لا حصر لها لاحتضان تجارب جديدة والاستمتاع بثقافة دبي وتراثها الغني في هذا الشهر الكريم ".

وتتضمن الفعاليات الترفيهية الرمضانية عروضا للألعاب النارية في الفترة من 15 إلى 17 مارس ومن 29 إلى 31 مارس في كل من "بلوواترز" و"ذا بيتش" و"جميرا بيتش ريزيدنس" ومن 22 إلى 24 مارس في "السيف" ومن 5 إلى 7 أبريل في "دبي فستيفال سيتي مول".

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية ستقوم وسائل الترفيه التقليدية مثل "المسحراتي" وعازفو العود والقانون بإسعاد زوار مناطق "السيف" و"ممشى الخوانيج " و"بلوواترز" خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وستظهر شخصيتا "مدهش" و"دانة" المحبوبتان لدى الأطفال طوال الشهر الكريم في "مردف سيتي سنتر" و"ديرة سيتي سنتر" و"سيركل مول" و"ابن بطوطة مول".

وتقدم الحملة مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار والسحور والتي يمكن للضيوف الاستمتاع بتناولها في أجواء رمضانية أصيلة سواء داخل المطاعم أو في الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة مع تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والعالمية.

ويقدم مهرجان "مأكولات الشارع في رمضان" أجواء مجتمعية نابضة بالحياة لاستكشاف النكهات المحلية والاستمتاع بالطقس اللطيف في الليل مع العائلة والأصدقاء حيث ستقام الدورة الثانية من هذا المهرجان في منطقة الكرامة في الفترة من 22 مارس إلى 7 أبريل.

ويقدم عدد من مراكز التسوق المشاركة في الحملة عروضاً ترويجية للمتسوقين إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز كبرى .

وتستضيف دبي خلال شهر رمضان مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية التي تقام في الهواء الطلق بما في ذلك سلسلة "سكتشرز برفورمانس رن" حيث يمكن للسكان والزوار الركض أو المشي على مسارات يتراوح طولها بين 3 و16 كيلومتراً في مختلف أنحاء المدينة بالإضافة إلى سباق "دبي هاربور "الليلي.

ويعود "كأس دبي العالمي 2024" - إحدى أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية - إلى مضمار ميدان في 30 مارس ..فيما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بيوم رائع في طقس شهر أبريل المثالي ومشاهدة "كأس الماسترز للبولو 2024 "الذي يقام في "نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية" من 1 إلى 6 أبريل.

ويمكن لمحبي الرياضة أيضاً مشاهدة أولى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" من "أديداس" في "كوكاكولا أرينا" خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس حيث يتأهل ثمانية فرق تحت 18 سنة إلى النهائيات التي ستقام في برلين في وقت لاحق من العام الجاري.