حمدان بن محمد: نعلن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "نعلن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، ونرجو له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة وتأكيد مساهمتها في مسيرة التنمية في دبي في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ... كما نتوجه بخالص الشكر للأخ احمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها، ونتمنى له دوام السداد"