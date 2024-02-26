محمد بن راشد: الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية وتقوية العولمة الاقتصادية

رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بضيوف الدولة المشاركين في اجتماعات منظمة التجارة العالمية المنعقدة في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": تستضيف العاصمة أبوظبي أكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف سموه: نرحب بجميع المشاركين ونؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب.