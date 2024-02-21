تزامنا مع احتفالات "حق الليلة".. بلدية الشارقة تنفذ حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية

أكدت بلدية مدينة الشارقة، أنه حفاظا على سلامة أفراد المجتمع، وتزامنا مع احتفالات حق الليلة، نظم قسم الرقابة الغذائية ببلدية مدينة الشارقة، حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية، لاسيما محال بيع الحلويات والمكسرات التي تشهد إقبالا كبيرا في هذه الفترة.

وأوضحت البلدية، أن الهدف من تلك الحملات التفتيشية التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.