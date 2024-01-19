20.8 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوشيماء»

يواجه (أبوشيماء) ظروفاً مالية صعبة، تجعله غير قادر على سداد متأخرات إيجارية تبلغ 20 ألفاً و820 درهماً، وأصبح مهدداً بدخول السجن في حال تخلفه عن السداد في أسرع وقت ممكن، حيث رفع صاحب المنزل قضية إيجارية ضده لإلزامه بدفع المبلغ المطلوب.

وروى (أبوشيماء) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: إن «حالتي المالية ساءت جداً بعد أن فقدت عملي منذ عامين، حيث كنت موظفاً في إحدى المنشآت الخاصة براتب شهري قدره 15 ألف درهم، وقد أنهت المنشأة خدماتي بسبب كبري في السن، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من دون دخل مالي، ما أدى إلى تراكم المسؤوليات والديون على عاتقي حتى بتّ عاجزاً حالياً عن دفع متأخرات إيجارية تبلغ 20 ألفاً و820 درهماً».

وتابع: «حاولتُ أنا وزوجتي البحث عن مكان نعيش فيه، فوجدنا شقة صغيرة بعجمان، واستقرت الأمور قليلاً، ولكن منذ أشهر

عدة، بدأت المشكلات المالية في الظهور مرة أخرى».

وأضاف (أبوشيماء): «وضعي المالي ساء جداً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصيبت والدتي بمرض اضطرني إلى علاجها في إحدى العيادات الخاصة، ما راكم الديون والالتزامات المالية على عاتقي، حتى أصبحت عاجزاً عن سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة، وأصبحت مهدداً بالسجن في حال عدم السداد، وقد حاولت اللجوء إلى أصدقاء وبعض الأقارب لمساعدتي في تدبير متأخرات الإيجار، ولكن دون جدوى».

وأكمل: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من والدتي وستة أفراد، وحاولت البحث عن فرصة عمل لكنني لم أوفق».

ويناشد (أبوشيماء) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته على تدبير مبلغ المتأخرات الإيجارية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

. «أبوشيماء» المعيل الوحيد للأسرة المكونة من والدته وستة أفراد.