سموه أكد: العلاقات الإماراتية - الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة
رئيس الدولة: سعدت بلقاء دولة ناريندرا مودي في الهند.. بحثنا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية - الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاقها.
وأضاف سموه عبر منصة "إكس": سعدت بلقاء دولة ناريندرا مودي في الهند، حيث بحثنا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها لمصلحة التنمية والازدهار لشعبي البلدين. العلاقات الإماراتية - الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاقها.
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