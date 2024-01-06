السيرة الذاتية لمحمد بن مبارك فاضل المزروعي

تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء، في 6 يناير 2024، وقد عمل المزروعي مستشاراً في ديوان الرئاسة منذ العام 2022، كما شغل منصب وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، من العام 2009، وحتى العام 2022، وعمل خلال الفترة من العام 2006، وحتى العام 2008 نائباً لرئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

يحمل محمد بن مبارك فاضل المزروعي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في مجال الشؤون المالية من جامعة سفولك -بوسطن، بالولايات المتحدة الأميركية.