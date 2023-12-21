متبرع يتكفل بـ 50 ألف درهم للمساعدة في علاج «أبوأحمد»

تكفل متبرع بمساعدة المريض (أبوأحمد) على سداد جزء من تكاليف علاجه بمبلغ 50 ألف درهم من المبلغ الإجمالي المترتب عليه، والبالغ 225 ألف درهم، ولايزال ينتظر من يساعده على المبلغ المتبقي من تكاليف علاجه بقيمة 175 ألف درهم.

ويعاني «أبوأحمد»، البالغ من العمر 57 عاماً، نزيفاً في الدماغ منذ سبعة أشهر، ويرقد حالياً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، ويحتاج المريض إلى إعادة تأهيل وعلاج طبيعي مكثف لمدة ثلاثة أشهر بكلفة إجمالية 225 ألف درهم، وفق التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتروي زوجة المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «نشكر المتبرع بسداد 50 ألف درهم على وقفته مع معاناة زوجي المرضية، وأفرحنا كثيراً اتصال موظفي (الخط الساخن) في صحيفة (الإمارات اليوم)، الذين أبلغونا بتكفل متبرع بسداد جزء من إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لزوجي، وهذا ليس بغريب على مجتمع الدولة في تكاتفه وتعاضده في عون المعوزين خصوصاً المرضى منهم، وآمل أن يكتمل مبلغ العلاج لأن حالة زوجي حرجة والتأخر في علاجه ليس في صالحه».

وتابعت: «زوجي يعاني مرض الضغط، وتدهورت حالته الصحية وأصيب بنزيف في الدماغ وتم إدخاله قسم العناية المركزة ومكث تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة 35 يوماً، وبعد استعادة زوجي وعيه تم نقله إلى قسم آخر ولايزال يرقد في المستشفى منذ سبعة أشهر تحت الملاحظة الطبية».

وتابعت: «أصبح زوجي ملازماً للسرير ولا يستطيع الكلام بعد إصابته بشلل نصفي لتأخره عن العلاج فترة طويلة، وتدهورت حالته الصحية كثيراً، وأصيب باعوجاج في الأطراف، وقد أكد الطبيب أن إعادة التأهيل مع العلاج الطبيعي ستجعله قادراً على الجلوس والنطق».

وأضافت: «زوجي كان المعيل الوحيد لأفراد أسرتي وكان يعمل في إحدى الجهات الخاصة وتم إنهاء خدماته بسبب وضعه الصحي، وحاولت بعدها البحث عن عمل لكي أعيل أفراد أسرتي، وتالياً وجدت عملاً في إحدى المدارس الخاصة، وحالياً اعتبر المعيلة الوحيدة لأفراد أسرتي، كما أنني أسدد إيجار المسكن ورسوم دراسة أبنائي الأربعة».

وناشدت الزوجة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها على تدبير المبلغ المتبقي من تكاليف إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لزوجها المريض، تفادياً لتدهور صحته نحو الأسوأ.

. المريض يعاني نزيفاً في الدماغ منذ سبعة أشهر، ويرقد حالياً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية.