رحلة عمرة لـ 17 يتيماً متفوقاً

نظّمت جمعية «بيت الخير» رحلة عمرة للأراضي المقدّسة، شارك فيها 17 يتيماً متفوقاً، رافقهم أعضاء اللجنة المشرفة من الجمعية، وعدد من الموظفين. ويأتي تنظيم الرحلة برعاية كريمة من ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وشمل برنامج الرحلة محاضرات دينية ومسابقات تثقيفية وتوزيع هدايا على الأيتام، إضافة إلى زيارة معالم المدينة المنورة، وتضمنت الرحلة زيارة مدينة الطائف، للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والألعاب على مختلف أنواعها.

وثمّن مدير عام الجمعية عابدين طاهر العوضي، الرعاية الكريمة من ديوان صاحب السمو حاكم دبي للرحلة، وأكد دورالجمعية في تعزيز الرعاية بالفئات التي فقدت المعيل، مؤكداً الحرص على تنظيم فعاليات دينية وتثقيفية مفيدة للأيتام في عطلة منتصف العام الدراسي وفصل الصيف.

وأشار إلى أن «بيت الخير» أنفقت سبعة ملايين و338 ألفاً و296 درهماً منذ بداية عام 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي على دعم الأيتام وأسرهم، لتوفير ظروف معيشية تسمح لهم بنشأة سوية ومطمئنة، وإحاطتهم بكل جوانب الرعاية اللازمة.

وأشاد العوضي باللجنة المشرفة التي رافقت الأيتام على مدار تسعة أيام، والتي تشكلت من فريق عمل مؤهل لإدارة سير الرحلة وتوفير احتياجات المشاركين، وتعريفهم إلى الطرق السليمة والشرعية لأداء المناسك وسط أجواء إيمانية مطمئنة، برئاسة مسؤول العلاقات الحكومية في الجمعية علي البلوشي.