1100 أسرة تستفيد من فحوص المخيم الطبي الخيري

أفادت جمعية الشارقة الخيرية بأن مخيمها الطبي الـ12 للفحوص الأولية المجانية الذي تم إطلاقه في خورفكان على مدار يومين، أظهر إصابة 44 حالة بأمراض مزمنة لم تكن على علم بها من قبل، ويخضع أصحابها للعلاج المجاني في مركز الجمعية الطبي.

وقال مدير إدارة الجمعية في خورفكان ناصر مسعود بلال: إن «المخيم الطبي للجمعية في خورفكان على مدار يومين متتاليين استقبل ما يزيد على 1100 أسرة من سكان المنطقة الشرقية، ليستفيدوا من الفحوص الطبية التي تم إجراؤها بالمجان بمعرفة الفرق الطبية المتعاونة، مشيراً إلى أن المخيم هو فرصة لأفراد المجتمع للاطمئنان على حالتهم الصحية، واتباع الإرشادات الطبية التي تقدمها الفرق الطبية الموجودة في المخيم».

وأكد أن الفحوص كشفت عن إصابة حالات بهشاشة وضعف كثافة العظام وارتفاع ضغط العيون وقصر النظر والمياه البيضاء، إلى جانب حاجة بعض الحالات الأخرى إلى إجراء عمليات خلع الأسنان وحشو العصب. وأوضح بلال أنه تمت إحالة هذه الحالات إلى مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي الذي تم افتتاحه بالتعاون مع مستشفى برجيل، لتلقي العلاج المطلوب بمعرفة أطباء المركز، الذي يتوافر فيه قسم للأسنان وآخر للطب العام وقسم للتحاليل الطبية والأشعة وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة.

ولفت بلال إلى أهمية هذا المخيم في تقديم الفحوص ومتابعة الحالات التي يتبين إصابتها دون علم ذويها بها، مشيداً بتعاون المؤسسات الشريكة في نجاح هذا المخيم الذي قدم باقة موسعة من الفحوص منها الباطنية والضغط والسكري والعيون والنسائية والشيخوخة والأسنان.

. الفحوص كشفت عن إصابة حالات بهشاشة وضعف كثافة العظام، وارتفاع ضغط العيون.