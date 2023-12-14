تفعيل الضبط الآلي لنظام الرادارات في أبوظبي

باشرت شرطة أبوظبي تفعيل الضبط الآلي لنظام الرادارات على مفترق الطرق، ويعمل النظام بالطاقة الشمسية ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأوضحت أن أنظمة الرادارات الجديدة «EXIT-I» تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق، والسائقين المخالفين المتجاوزين للمركبات والمتسبّبين في عرقلة حركة السير، ومن يتعمّدون الدخول من أمام المركبات الأخرى في المداخل.

وأكدت أن إدخال هذه الأنظمة يأتي بهدف تنبيه السائقين إلى أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية للمركبات والدخول من الأماكن المصرّح لهم بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت أن الكاميرات الموجودة على الطرق، ليس الهدف منها حصد المخالفات، وإنما تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

• شرطة أبوظبي: إدخال الرادارات الجديدة يهدف إلى تنبيه السائقين إلى أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور.