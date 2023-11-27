حاكم الشارقة يعلن عن مشروعات تنموية بقيمة ملياري درهم في دبا الحصن

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال حفل تدشين البنايات التجارية في مدينة دبا الحصن، أمس، عن حزمة من المشروعات التنموية للمدينة تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري درهم. وكشف سموه عن تفاصيل المشروعات التنموية في مدينة دبا الحصن، قائلاً: «نحن اليوم نضع حجر أساس لعدة مشروعات تطويرية لمدينة دبا الحصن، تطوير ليس بكامل، لأن كثيراً من المشروعات لم تتهيأ ولم تُرتّب، ولكن ستلحق إن شاء الله بالركب. المشروعات التي سترونها هذه الأيام تبلغ قيمتها ملياري درهم، وهي مشروعات جميعها حيوية، بدءاً من المستشفى إلى الإسكان، وكلها تمسّ المواطن، وكذلك مشروعات التنمية التي تخدم حاجة الإنسان هنا في هذه المنطقة، حاجته للسكن والوظيفة والصحة»، متمنياً سموه الصحة والعافية للجميع.

وأشار سموه إلى أن المستشفى سيضم عيادات خارجية متخصصة، وسيقدم خدمات طبية عديدة عالية المستوى للمرضى، كما سيتم تزويده بمهبط طائرة مروحية للحالات الطارئة والحرجة، لتنقلها إلى مستشفى الجامعة في الشارقة مباشرة، متمنياً سموه للجميع الصحة والسلامة.

وذكر سموه أن البنايات التجارية تمتلك موقعاً مميزاً وتصميماً جميلاً، وإطلالة على البحر والقناة المائية، وعملت الحكومة على تطويرها وإعادة بنائها، موجّهاً سموه بتعويض أصحابها بمبلغ 150 ألف درهم عن الفترة السابقة التي توقّف الدخل عن أصحابها، مؤكداً سموه أن ذلك حق لهم وليس منحة أو مكرمة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، عقب تسليم سندات الملكية على نموذج من الشقق السكنية التي تضمّها البنايات التجارية في مدينة دبا الحصن، مستمعاً سموه إلى شرح مفصّل حول مرافق الشقق، وطرق توزيع المساحات في البنايات، بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية التي توفر الخصوصية التي تتميز بها المدينة. ويهدف مشروع البنايات التجارية إلى تطوير الواجهة البحرية، وتنسيق الهوية البصرية لكورنيش مدينة دبا الحصن الذي يمثّل مركزاً تجارياً وسياحياً لحركة التجارة في المدينة، من خلال إزالة المباني القديمة وإحلالها بأخرى جديدة، وإعادة نقل الخدمات وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مسجد جديد وصيانة المسجد القديم، وتجديد رصف الشوارع وزيادة عدد المواقف.

ويتضمن المشروع إنشاء وصيانة 42 بناية تجارية وسكنية، بإجمالي 168 شقة سكنية، و126 محلاً تجارياً تطل على كورنيش دبا الحصن، مع رواق للمشاة وفقاً لأحدث النظم والمواصفات الهندسية، وتماشياً مع الطابع المعماري المميز للمدينة. وتتكون كل بناية من ثلاثة طوابق، حيث يحتوي الطابق الأرضي على ثلاثة محال تجارية من الجهة الأمامية، وغرف خدمات ودورات مياه عمومية مع غرفة للحارس من الجهة الخلفية، إضافة إلى طابقين سكنيين يضم كل طابق وحدتين. ورُوعي في تصميم البنايات خدمة ذوي الإعاقة، من خلال توفير منحدرات متحركة لكل بناية يتم استخدامها عند الحاجة، إضافة إلى توفير 217 موقفاً للسيارات لخدمة كل بنايات المشروع. وقد تم تصميم واجهات مشروع البنايات السكنية التجارية في دبا الحصن وفق الطابع العربي الإسلامي، مع مراعاة مواصفات الاستدامة، من حيث استخدام الخامات المقاومة لتأثير العوامل الجوية، مع عمل الفواصل الرأسية والأفقية حول الفتحات للحماية من الشمس، ولتحقيق الخصوصية واستخدام الزجاج العاكس للحد من انتقال الحرارة.

ووضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في مدينة دبا الحصن، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مجمع جزيرة الحصن السكني، ومستشفى دبا الحصن، ومركز دبا الحصن التجاري.

واطلع سموه على التصاميم الخاصة بالمشروعات الواقعة في جزيرة الحصن، وتعرّف إلى أبرز الطرز التي صُممت وفقها المشروعات، وأهم المرافق والخدمات التي ستلحق بها، لخدمة القاطنين في مدينة دبا الحصن وزوارها. ويأتي مجمع جزيرة الحصن السكني ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو، حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأسري، من خلال توفير السكن الملائم لأبنائه وبناته، ما يوفر الحياة الكريمة ويعزز ترابط الأسرة الإماراتية. ويعكس المجمع في مرحلته الأولى المكوّنة من ثماني بنايات، الحلول المتقدمة والنظرة الحديثة لتوفير خدمات الإسكان والاستفادة من المساحات المتوافرة، مع استخدام أفضل المرافق والخدمات ذات الجودة العالية، التي تدعم الاستقرار الأسري والخصوصية في الأحياء السكنية.

وسيوفر المجمع في المرحلة الأولى 124 وحدة سكنية ذات تصاميم متنوعة، يصل عدد مرافقها إلى خمس غرف نوم، بما يتناسب مع الفئات الاجتماعية المستهدفة بخدمات الإسكان، ومختلف الخدمات والمرافق الرئيسة من محال تجارية، وحضانات وصالات رياضية، وقاعات متعددة الاستخدام، ومواقف للسيارات وغيرها.

كما سيتميز المشروع بالتنوع في الواجهة العمرانية للحي السكني، من خلال طرز معمارية تضفي طابعاً جمالياً يتناسب مع التطور الحضري للمدن، والمناطق السكنية في إمارة الشارقة.

ويقع مشروع مستشفى دبا الحصن على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع، فيما ستبلغ مساحة البناء 13 ألفاً و500 متر مربع، وسيتكون من ثلاثة طوابق، إضافة إلى سرداب، وسيوفر 12 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، إضافة إلى مختلف المرافق الطبية اللازمة، كما سيتم تزويده بمهبط طائرات للطوارئ، ومنطقة لمواقف السيارات. وسينفّذ المشروع بتصميم مميز مستوحى من تصميم واجهة مستشفى الجامعة في مدينة الشارقة، وسيمتاز المبنى باستدامته، من خلال استخدام العناصر المقاومة لتأثير العوامل الجوية والطبيعية. وسيعمل مستشفى دبا الحصن، عند الانتهاء من تنفيذه، على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأهالي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية في المدينة، من خلال توفير التخصصات الطبية اللازمة لخدمة جميع الفئات العمرية، من الأطفال والشباب وكبار السن، وتقليل التنقّل لتلقي العلاج، إضافة إلى توفير فرص عمل أكثر لخريجي المدينة من كل المجالات.

ويمثّل مشروع مركز دبا الحصن التجاري، عنصراً رئيساً لدعم الحركة التجارية في المدينة، وسيوفر تنوّعاً في المحال التجارية التي تلبي احتياجات القاطنين في المدينة وزوارها، وسيواكب النمو الذي ستشهده من مشروعات تنموية حديثة في مختلف القطاعات.

وسينفّذ مشروع مركز دبا الحصن التجاري على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، منها المرحلة الأولى على مساحة ثلاثة آلاف و500 متر مربع، ستضم 15 محلاً تجارياً، من ضمنها مقر جمعية الشارقة التعاونية بحجم ألفي متر مربع، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ بإطلالة على القناة المائية، ومحال ترفيهية ومواقف للسيارات.

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مسجد الطياري الواقع في منطقة المهلب على شارع الكورنيش في مدينة دبا الحصن، والذي تستوعب مساحاته الداخلية والخارجية 800 مصلٍ ومصلية.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 1118 متراً مربعاً، يضم قبة يبلغ قُطرها تسعة أمتار بارتفاع 25 متراً، ومئذنة بارتفاع 47 متراً. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى شرح مفصل عن المسجد ومواصفات بنائه والمرافق الملحقة به، والخدمات المتوافرة فيه للمصلين، متجوّلاً سموه في أرجاء المسجد ومطّلعاً على ما يضمّه من خدمات لجميع المصلين، حيث يضم مساحة داخلية تتسع لـ350 مصلياً، ومصلى للسيدات يتسع لـ50 مصلية، إضافة إلى ساحة خارجية تتسع لـ400 مصلٍ، ومكتبة على مساحة 36 متراً مربعاً، وأماكن وضوء ودورات مياه للرجال والسيدات.

124 وحدة في المرحلة الأولى من مجمع جزيرة الحصن السكني.