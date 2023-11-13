إخضاع 11 ألف موقف للرسوم في الشارقة منذ بداية العام

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إضافة 11025 موقفاً في مدينة الشارقة وإخضاعها للرسوم تماشياً مع خططها السنوية في توفير المواقف العامة وإتاحتها للجمهور في جميع المناطق بما يواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات الجمهور خصوصاً في المناطق السكنية والتجارية، فالبلدية تعمل بصورة مستمرة على دراسة احتياجات كل منطقة من المواقف العامة النظامية وفقاً لخطط واعتبارات عديدة.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المواقف العامة، حامد القائد، أن إخضاع مواقف إضافية للرسوم في المدينة يرسخ الدور الهام للبلدية في تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة حيث تحد هذه المواقف من الوقوف العشوائي للمركبات والتجاوزات، كما تسهل على الجمهور والقاطنين الحصول على موقف عند زيارة أي منطقة أو وجهة في مدينة الشارقة والتي تشهد حركة تجارية وسياحية نشطة.

وأوضح القائد أن العدد الإجمالي للمواقف العامة لمدينة الشارقة بلغ 67583 موقفاً مهيأً لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، ومزودة بلوحات إرشادية توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم، كما تضمن تعليمات وإرشادات هامة للجمهور حيث توضح هذه اللوحات نوعية وطبيعة المواقف في كل منطقة فمنها ما هو خاضع للرسوم طيلة أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

ونوّه مدير إدارة المواقف العامة أن البلدية تقوم بعمل مسح شامل لبعض المناطق الحيوية تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، في خطوة هامة لمنع سوء استغلالها، بعد أن تقوم إدارة المواقف العامة بتجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق بصورة دائمة، كما توفر البلدية أجهزة دفع حديثة ومتطورة تعمل بتقنية اللمس لسداد الرسوم باستخدام العملات المعدنية، مع توفير خيارات سداد رسوم أخرى تشمل خدمة الرسائل النصية والاشتراكات الموسمية وتطبيق الشارقة الرقمية.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة تنظم حملات تفتيشية مستمرة لرصد أية تجاوزات عند استخدام الخدمة كالوقوف بصورة عشوائية وحجز أكثر من موقف والوقوف على الرصيف أو خلف المركبات أو الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة دون تصريح يخوّل ذلك وغيرها من التجاوزات، كما تعمل البلدية بصورة مستمرة على نشر وبث رسائل توعوية حول كيفية الاستخدام الأمثل للمواقف العامة وطرق سداد الرسوم وغيرها.