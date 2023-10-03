%79.4 من سكان دبي في سن العمل

كشفت هيئة الصحة في دبي أن عدد سكان إمارة دبي ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى ثلاثة ملايين و549 ألفاً و900 نسمة، مقارنة بثلاثة ملايين و478 ألفاً و300 نسمة في نهاية عام 2021، بزيادة بلغت 71 ألفاً و600 نسمة وبمعدل نمو خام بلغ 20.6 فرداً لكل 1000 من السكان.

فيما بلغت نسبة 58.5% من السكان في الفئات العمرية بين 25 وحتى 44، ما يشير إلى أن معظم أفراد المجتمع من فئة الشباب.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر أخيراً عن الهيئة، فإن 79.4% من السكان في سن العمل من الفئة العمرية بين 20 وحتى 59 سنة، وهي النسبة نفسها المسجلة في عام 2021.

وأوضح التقرير أنه، على الرغم من حدوث زيادة عددية في كل الفئات العمرية، إلا أنها تركزت بشكل أكبر في الفئات العمرية من «25-39» سنة، وبلغت نسبة الذكور في المجتمع 69%، مقابل 31% من الإناث، وهي نسبة النوع نفسها للعامين السابقين، ما يشير إلى حالة من الاستقرار في نسبة النوع بالإمارة على مدى ثلاث سنوات، كذلك بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية من 0-14 سنة 14.8% منهم نسبة 5.3% تحت سن خمس سنوات.

وبين التقرير أن عدد السكان في الفئات العمرية أكثر من 60 عاماً بلغ 2.4% فقط من السكان كما في العامين السابقين أيضاً، ما يشير إلى أن مجتمع إمارة دبي مجتمع فتي ينمو باستمرار وتزداد فيه أعداد الذكور في كل الفئات العمرية عدا الفئة العمرية من «5-9» سنوات، وكذلك الفئة العمرية 70 عاماً فما فوق، والتي يزيد فيها عدد الإناث بعدد 347 أنثى عن الذكور.

ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل 34 ألفاً و354 مولوداً جديداً في دبي خلال العام الماضي، مقارنة بـ32 ألفاً و477 مولوداً في عام 2021، بزيادة مقدارها 0.51%، وأن 21% من إجمالي عدد المواليد «مواطنون»، مقابل 79%من غير الإماراتيين، وهي نسب العام الماضي نفسها، حيث تبين أن أكثر المواليد وبنسبة 83% كانت في مستشفيات القطاع الخاص، و17% في مستشفيات القطاع الحكومي، كاشفاً عن ارتفاع نسبة الإقبال على الولادة في القطاع الخاص منذ عام 2020.

وأكدت الهيئة أنها تبذل جهودها للوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية، ومن أجل تحقيق رؤية القيادة في قطاع الرعاية الصحية، وجعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبنّي نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

• ثلاثة ملايين و549 ألفاً و900 نسمة عدد سكان دبي العام الماضي.