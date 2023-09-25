تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية، بحيث أصبحت متوافرة للجهات المعنية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، وذلك ضمن عمليات التحول الرقمي في الهيئة وتوفير خدمات سهلة وذكية في متناول المتعاملين أينما كانوا وفي أي وقت.

وبإمكان طالبي الخدمة الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، وتقديم طلب إصدار تصريح تركيب لوحات إرشادية تكميلية من خلال نظام إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، الذي أصبح متكاملاً مع كل الأنظمة ذات العلاقة، مثل نظام المالية، ونظام الخرائط الإلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة ترخيص الشركات التابع لغرفة دبي للتجارة.

وقالت الهيئة إنها تمنح التصاريح التي يُسمح بموجبها تركيب اللوحة الإرشادية التكميلية في المواقع المحددة فيها، وللجهات المعنية مثل المنشآت الصحية والطوارئ ومرافق النقل والوجهات السياحية العامة والرئيسة المستوفية للشروط المطلوبة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي (23) لسنة 2013 رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي، مشيرة إلى أن تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية يتم وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات القانونية والفنية المحددة في قرار المجلس التنفيذي ودليل وسائل التحكم المرورية المعد من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة أن النظام يرفع كفاءة العمل ويقلص الاعتماد على الأوراق ويسهل الإجراءات على كل المتعاملين، ما يعزز حرص الهيئة الدؤوب على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم الأفضل للمتعاملين، وبالتالي زيادة نسبة الرضا، وتحقيق التنافسية في إسعاد الناس التي تعد من الغايات الاستراتيجية للهيئة.