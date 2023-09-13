إشارات

لاحظ سائقون وجود مشكلة في إشارات المرور في منطقة فيستفال سيتي مول، إذ تكرر مرور المركبات في اتجاهين متضادين، ما يشير إلى احتمال وجود خلل في برمجة المدة الزمنية المطلوبة لعبور الإشارات.

مواقف

طالب سكان وزوّار للدولة البلديات المعنية بجعل مواقف المركبات مجانية ليوم واحد على الأقل في الأسبوع، وذلك لتشجيع حركة السياحة والتسوق في مدن الدولة المختلفة.

ازدحام

لاحظ مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان أن المدخل المؤدي إلى الطريق الدائري الرابط بين عجمان والشارقة يشهد ازدحاماً شديداً خصوصاً في فترة الذروة، مطالبين الجهات المعنية بفتح مسار جانبي لتوسعة الشارع وتخفيف حدة الازدحام.

مدارس

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة بالشارقة وجود ازدحام مروري في الشوارع الداخلية بمنطقة المدارس في الشارقة خصوصاً عند انتهاء الدوام المدرسي ما يضطرهم إلى الانتظار لفترات طويلة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة.

تطبيق

طلبت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء من مشتركيها عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة الإسراع في ربط حساباتهم الخاصة بفواتير الاستهلاك بتطبيق الهوية الرقمية لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الذكية الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لعملائها.

رسائل

طالب مالكو سيارات بتفعيل خدمات إشعارات التعرّض لأي مخالفة مرورية في جميع أنحاء الدولة، عبر رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهواتف، لمنح السائقين المجال للانتباه، وتصحيح أي أخطاء مرورية، وتفادي تكرار المخالفات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.

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