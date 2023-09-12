النيادي: برنامج الإمارات للفضاء "مستدام".. ومهمتي تستكمل مسيرة بدأها زميلي هزاع المنصوري

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أول ظهور إعلامي، أن رواد فضاء إماراتيون يتدربون حالياً تحضيرًا للمهمات المقبلة بعد إكمال المهمة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وقال النيادي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء لطاقم Crew-6 إن برنامج الإمارات للفضاء "مستدام".. ومهمتي تستكمل مسيرة بدأها زميلي هزاع المنصوري.