"نقل عجمان" تستهدف تطوير خدمات "مركز سبيد" لفحص المركبات

نظمت هيئة النقل في عجمان ملتقى لمتعاملي مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة بهدف تعزيز التعاون مع متعامليها وإشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وفقا لتجاربهم وتطلعاتهم، وذلك لضمان استدامة الخدمات وتطويرها.

حضر الملتقى عدد من المتعاملين من مختلف الفئات المجتمعية، وتم من خلاله التعرف عن قرب على أهم الآراء والاقتراحات التي تساهم في تطوير خدمات المركز.

وشهد الملتقى استعراض مدى تطور خدمات المركز على مدى الأعوام الماضية، والتي ساهمت في رفع نسبة سعادة المتعاملين من خلال توفير خدمات رقمية لسداد رسوم الفحص واستلام الشهادات الرقمية، بالإضافة إلى تحول العديد من خدمات ترخيص المركبات لتصبح عبر التطبيقات الذكية والقنوات الرقمية.

كما تم استعراض أبرز نتائج مؤشرات المركز خلال النصف الأول من عام 2023 والتي تم فيها تحقيق معدلات متميزة لزمن الخدمة، زمن الانتظار ونسبة سعادة المتعاملين التي وصلت إلى 99.73%.

وأكد مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، عمار حسن الشاعر، أن الهيئة تسعى بشكل دائم على تحسين وتطوير خدمات المركز وتقديم تجربة استثنائية لعملائها وذلك من خلال التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالمركز من خلال الاطلاع على أهم ملاحظاتهم واقتراحاتهم المتعلقة بطريقة تلقيهم للخدمة وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

ومن جانبه أفاد رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة عجمان، النقيب علي بن محمد بن راشد النعيمي، أن ملتقى المتعاملين يعد فرصة مثالية لسماع صوت المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات من خلال الاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة والأفكار التي من شأنها تطوير الخدمات حيث أكد حرص شرطة عجمان على التحسين المستمر للخدمات في سبيل تقديم خدمات تسعد المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

وشهد الملتقى تفاعلا إيجابيا من قبل المشاركين، حيث أشادوا بجهود مركز سبيد في تقديم حلول مبتكرة وريادية تسهل عمليات فحص وتسجيل المركبات.