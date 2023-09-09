محمد بن زايد : الإمارات‬⁩ داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لبناء مستقبل أفضل للبشرية

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في قمة مجموعة العشرين التي افتتح أعمالها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في مركز المؤتمرات في مدينة نيودلهي.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "شاركت اليوم في قمة مجموعة العشرين في الهند، وعقدت لقاءات مثمرة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين، بحثنا خلالها التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية".