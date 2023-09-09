«انشغال السائقين» تتسبب في 3 حوادث مرورية في أبوظبي

رصدت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة «لكم التعليق»، ثلاثة حوادث مرورية وقعت في التوقيت نفسه بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير.

وأهابت مديرية المرور والدوريات بالسائقين «الالتزام بقواعد السلامة المرورية» وعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق، وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية، والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق.

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وذكرت أن قيمة مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة، تبلغ 800 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتعزيز الثقافة المرورية ونشرها بين أفراد المجتمع بلغات عدة، وتعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور للحد من السلوكيات الخاطئة وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وتسجل مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي سنوياً آلاف المخالفات لسائقين بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، التي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، حيث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية.

وأكدت أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة، موضحة أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.