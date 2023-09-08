لمعالجة ثغرة أمنية "خطيرة".. "الأمن السيبراني" يدعو إلى تحديث هواتف "أبل" و"أندرويد"

دعا مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مستخدمي أجهزة الهواتف الذكية إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركتي أبل وأندرويد.

وأوضح المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" بأن التحديث يعالج ثغرات أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 لأجهزة أبل، وثغرة رقم CVE-2023-35674 لأجهزة أندرويد، والتي تؤثر على منتجاتهما المختلفة؛ حيث تسمح هذه الثغرات بالوصول إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل.