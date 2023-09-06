سلطان النيادي مطمئناً: أبشركم صحتنا طيبة.. وإلى لقاء قريب في دار زايد

طمأن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي على صحته في أول تدوينة ينشرها عبر حسابه على منصة "إكس" بعد هبوطه على الأرض يوم الإثنين.

وقال النيادي الذي أمضى ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء: أكتب لكم اليوم من الأرض.. أكتب لكم بعد ستة أشهر من البعد في الفضاء..

وأضاف: الحمدلله وصلنا بالسلامة وابشركم ان صحتنا طيبة.. وأتطلع بكل شوق إلى لقاء الاحبة.. وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد.. حيث السماء لم تعد الحدود..