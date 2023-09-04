الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وقد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ويصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الغربية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.