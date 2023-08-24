«مخالفات الإثنين» تحرم السائقين من مكافأة النقاط

نبهت وزارة الداخلية، السائقين من أن ارتكاب الحوادث والمخالفات المرورية، الإثنين المقبل، أول يوم في انطلاق العام الدراسي الجديد، تحرمهم من الحصول على مكافأة النقاط الأربع التي أعلنت عنها أخيراً.

وأعلن المجلس المروري الاتحادي، عن مبادرة تشجيعية بخصم أربع نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية «يوم بلا حوادث» التي أطلقها المجلس مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس فريق التوعية المروري في مجلس المرور الاتحادي، العميد أحمد الصم النقبي، إن «هذه المبادرة جاءت خصيصاً، لتعريف قائدي المركبات، بجميع أطيافهم، بأن الالتزام بقوانين السير والمرور يجنبهم الحوادث والمخالفات المرورية، التي قد يرتكبونها، خصوصاً في أول يوم دراسي، الذي يشهد إرباكاً بين قائدي المركبات بسبب كثافة حركة الحافلات المدرسية، ومركبات الأهالي، الذين ينقلون أبناءهم الطلبة من وإلى المدارس».

وأكد النقبي أن «هذه المبادرة مجتمعية وتشجيعية وفرصة لجميع قائدي المركبات سواء المواطنين أو المقيمين في الدولة، للاستفادة من خصم النقاط المرورية من ملفهم المرورية، خصوصاً بالنسبة للسائقين الذين لديهم نقاط مرورية متراكمة، تقترب من الحد الذي يتم بناء عليه سحب رخصة القيادة».

ودعا النقبي في تصريحات إذاعية، أي سائق مركبة عليه نقاط مرورية سابقة، ويرغب في خصم أربع نقاط منها، الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، والتوقيع أولاً على شهادة الالتزام أو التعهد بالالتزام يوم 28 أغسطس الجاري، بعدم ارتكاب مخالفة مرورية أو حادث مروري، لافتاً إلى أن شرط الاستفادة من المبادرة عدم ارتكاب السائق في هذا اليوم أية مخالفة أو حادث مروري.

وأكد أن مجلس المروري الاتحادي ينطلق من أهداف وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً وكذلك تمكين التنقل الآمن بين الطرق، بالاستعانة بالأنظمة المرورية الحديثة، داعياً السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والسلامة طوال أيام السنة.

وأكد مجلس المرور الاتحادي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور بالدولة، وفي إطار سعيه للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتعزيز التوعية ونشر ثقافة الوعي والسلامة المرورية للجميع.

وأكد المجلس أن الجميع مدعوون للمشاركة بالتوعية والالتزام بالتعليمات المرورية التي لابد أن تكون التزاماً مستداماً ومنهج عام، حيث تم عمل تعهد خاص بالمبادرة يتضمن المبادئ العامة والرسائل الرئيسة لها وقد تم عمل رابط إلكتروني يمكن للجميع المشاركة والتفاعل.

تعهد

يشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة شريطة عدم ارتكابه مخالفة أو حادث في يوم 28 أغسطس الجاري والمتوفر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب عدم تسجيل أي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم.