لجنة دبي تدعو للإسراع في التسجيل لانتخابات «الوطني»

دعا رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عيسى المطيوعي، المواطنين الراغبين في الترشح، للإسراع في التسجيل سواء بالحضور إلى مقر اللجنة أو عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهلة المحددة.

وأضاف أن الإسراع في التسجيل يعطي الراغبين في الترشح فرصة لتجهيز الأوراق المطلوبة، وتقديمها بسلاسة خلال الفترة المحددة للتسجيل، دون أي تحديات قد تطرأ بالنسبة لهم.

وذكر المطيوعي، في اليوم الثاني من فترة التسجيل التي ستنتهي غداً، أن إجراءات التسجيل تسير بسلاسة وسهولة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو من خلال الحضور إلى مقر اللجنة، مؤكداً أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته.

ويستقبل مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة التسجيل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة خلال الأيام المتاحة لتقديم طلبات الترشح.

وتوفر اللجنة مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات، إضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني info@election2023.dubai.ae.

وتعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات.