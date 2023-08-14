لجنة الفجيرة لانتخابات «الوطني» تنهي استعداداتها

أنهت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، استعداداتها لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023. وتستقبل اللجنة طلبات الترشح عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على موقع الإلكتروني www.uaenec.ae، أو تطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوافر على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، ابتداءً من يوم غد، في تمام الثامنة صباحاً، ويستمر إلى الـ18 من أغسطس الجاري في تمام الـ12 ظهراً بتوقيت الإمارات.

وبإمكان من يرغب في الترشح، ولكنه لم يستطع تقديم طلب ترشحه عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، تقديم طلب الترشح بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، من خلال التوجه إلى مركز تسجيل المرشحين في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ـ الطابق الثامن، خلال الفترة من غد إلى الخميس، من الثامنة صباحاً إلى الثالثة مساء، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً إلى الـ12 ظهراً.

وستتسلم اللجنة طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم ترفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، من خلال لجنة إدارة الانتخابات، لاعتمادها. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد أخيراً برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، التجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ومختلف الأنشطة والمبادرات التي ستقوم اللجنة بتنفيذها ضمن برنامج عمل متكامل، بهدف المساهمة في دعم جهود اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية على النحو الأمثل. وتتولى لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي سيجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، فضلاً عن رفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات.