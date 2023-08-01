محمد بن راشد: مصر تحتفل بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة بالعالم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مصر احتفلت، اليوم، بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم، حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذا المسابقة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر) : "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم .. حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذا المسابقة ..".

وأضاف سموه: "ستبقى مصر العروبة .. مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي .. كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف .. حفظ الله مصر .. وشعبها وقيادتها .".