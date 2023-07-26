«الشارقة الخيرية» تفتتح مجمعاً خيرياً في أوغندا

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية، مجمعاً خيرياً في أوغندا، تكفل به فاعل خير، ويتضمن مسجداً للصلاة ومدرسة تعليمية وسكناً للطلبة وآباراً لتوفير مياه الشرب، إلى جانب عيادة طبية ومحل للبقالة ومطبخ، ليمثل المجمع مشروعاً خدمياً يوفر الحياة الكريمة لسكان المنطقة. وافتتح المجمع وفد من الجمعية، برئاسة رئيس قطاع المشاريع والمساعدات، محمد حمدان الزري، برفقة رئيس قطاع الموارد والاستثمار، علي محمد الراشدي، وفاعل الخير.

وقال الزري: «تم القيام بزيارة عمل إلى جمهورية أوغندا، شهدت حضور سفير الإمارات لدى أوغندا، عبدالله حسن الشامسي، حيث تم افتتاح المجمع الخيري بمنطقة (ميرمبي)، وهي واحدة من أكثر المناطق النائية في أوغندا».

وأضاف: «يضم المجمع، الذي تم بناؤه على مساحة 464 متراً مربعاً، مسجداً يسع لأكثر من 160 مصلياً، إلى جانب مدرسة تتكون من أربعة فصول دراسية لتستقبل ما يزيد على 120 طالباً، مع مبنى سكني للطلبة القادمين من القرى البعيدة، ويضم المجمع كذلك مستوصفاً صحياً وبئراً يدوية».

وتابع أن «الزيارة التي امتدت على مدار خمسة أيام متواصلة، شهدت توزيع حزمة من المساعدات في عدد من القرى والمناطق التي تمت زيارتها، إلى جانب توزيع المواد الغذائية وأجهزة طبية للمكفوفين. كما تم تفقد عدد من مشاريع الآبار والمساجد التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة، للوقوف على مدى التزام المنفذين بالصيانة الدورية لها».