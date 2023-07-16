الألماس يتصدر سلع «إعادة التصدير» للهند بـ 36.5 مليار درهم خلال 2022

تصدر الألماس قائمة أهم خمس سلع تم إعادة تصديرها للهند خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم.

ونما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين «2020-2022» بنسبة 84%، مرتفعاً من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات الـ10 الماضية «2013-2022» ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.

وفي الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023 (الأشهر الـ12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ)، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزّعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي 2022 بين «إعادة التصدير» بقيمة 48.4 مليار درهم، و«صادرات غير نفطية» بقيمة 40.2 مليار درهم، و«واردات» بقيمة 100.1 مليار درهم.

وتصدر الألماس قائمة أهم خمس سلع تم إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم، تلته الأجهزة الكهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم الأحجار الكريمة بقيمة 1.04 مليار درهم، والسفن بقيمة 951 مليون درهم، تلتها «حلي ومجوهرات ومعادن ثمينة» بقيمة 878 مليون درهم.

وفي بند «الصادرات»، تصدر الذهب الخام بقيمة 13.7 مليار درهم، تلته «خردة من نيكل» بقيمة 4.6 مليارات درهم، ثم «البلاتين» 4.2 مليارات درهم، فـ«خردة من حديد» بقيمة 2.6 مليار درهم.

وفي بند أهم سلع استيرادها من الهند خلال عام 2022، تصدرت الأجهزة الكهربائية بقيمة 13.2 مليار درهم، ثم ألماس بقيمة 12.7 مليار درهم، وحلي ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 12.1 مليار درهم.