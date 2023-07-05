"المالية": 5.7 مليارات درهم فائضاً في ميزانية الاتحاد 2022

كشفت وزارة المالية أن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022، حققت فائضاً بلغ 5.7 مليارات درهم بنسبة بلغت (10%)، بعد تحقيق إيرادات بقيمة (59.63) مليار درهم مقابل مصروفات بنحو (53.93) مليار درهم,

فيما أرجع تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول تحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد ( البيانات المالية الموحدة)، زيادة الإيرادات الحكومية للعام 2022 إلى زيادة الضرائب بنسبة 5.34% إيرادات اتحادية مساهمات الضرائب مساهمات الامارات المساهمات الاجتماعية بنسبة 35%، الإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.

ووفقاً للتقرير الذي اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم فقد زاد عدد الجهات التي تم الاعتراف ببياناتها المالية في السنة المالية 2022 مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى (55) جهة بنسبة (81%)، وتم الاعتراف بعدد أربع جهات استثمارية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2022 ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المعترف بها من واقع البيانات المالية في العام 2022 ما قيمته (320.5) مليار درهم مقارنة ب (13.9) مليار درهم عن السنة السابقة ، وعدد (7) جهات سيتم الاعتراف ببياناتها المالية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2023 والتي تعد آخر سنة ضمن المرحلة الانتقالية ، نتيجة التوسع التدريجي التي تتبعه وزارة المالية في الاعتراف بالبيانات المالية.