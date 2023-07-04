صفر وفيات مرورية في الشارقة خلال عطلة العيد

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الحوادث المرورية في الإمارة سجلت صفر وفيات.

وأفادت بأن مركز الاتصال في غرفة العمليات المركزية، تعامل مع 22 ألفاً و825 مكالمة هاتفية عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و2753 مكالمة غير طارئة على الرقم 901.

ولفتت إلى مواصلة تقديم خدماتها للمتعاملين لتعزيز جودة الحياة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة العيد، عبر تقديم 2629 خدمة من خلال قنواتها الرقمية، وتأمين حركة 102 ألف و620 مسافراً عبر صالات القادمين والمغادرين بالتنسيق مع الشركاء في مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تأمين 13 فعالية خلال العيد في مختلف مدن الإمارة، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، والتواجد الميداني لمختلف الفرق التخصصية، إلى جانب تنفيذ ثماني فعاليات مجتمعية للمنتسبين تهدف إلى تعزيز مفاهيم ‏السعادة والإيجابية، بما ينعكس على الإنتاجية في منظومة ‏العمل الشرطي والأمني.‏