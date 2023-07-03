فاطمة وافي: حمدان بن محمد داعم للمتميزين

عبرت الطالبة فاطمة وافي الفائزة بالمركز الرابع في الجائزة العالمية للعلماء – قطر 2023، عن بالغ سعادتها بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي اعتبرته دافعاً قوياً لمواصلة تميزها وتفوقها العلمي، مضيفةً: "أسعى لرفع راية وطني في ميادين العلم".

وقالت ل" الامارات اليوم": "إن جهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ودعمه اللامحدود للمتميزين، أعظم حافز للتميز ومواصلته"، مضيفةً أن "قيادة دولتنا مثل يحتذى في التميز، ومن ثم فإن هذا اللقاء يمنحني دافعاً لخوض المزيد من التحديات وتحقيق المراكز الأولى في مستقبلاً".

وتابعت الطالبة: "أتوجه بالشكر والامتنان إلى أسرتي التي وفرت لي كافه سبل الدعم منذ صغري من أجل تحقيق التميز، وإلى مدرستي التي تعتبر بيئة تربوية وتعليمية محفزة لجميع الطلبة".

وحصلت "فاطمة" على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية، وجاءت فاطمة في المركز الرابع من بين 1800 مشارك من حول العالم، وهدفت الجائزة ، التي تنظم بالتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى تفعيل المجال الأول من الخطط الوطنية والدولية لحوار وتحالف الحضارات، وهو مجال التعليم، في سياق حوار العلوم، والاحتفاء بكل المعارف دون استثناء، والكشف عن أوجه العلاقة بين العلوم والمعارف، وسبل تفعيل فكرة التكامل المعرفي عمليا، في مناهج التربية والتعليم، ومواجهة التحديات المتعلقة بالقطيعة بين المعارف والصراع بينها ، والبحث عن إطار حضاري مشترك للتعليم والبحث العلمي.