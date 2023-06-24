شرطة الفجيرة تحذر من ترك الأطفال دون رقابة على الشواطئ

أفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بأن ترك الأطفال يمارسون رياضة السباحة من دون مرافق معهم أو من دون سترة نجاة يعتبر أمراً خطيراً على حياتهم، إذ يجب على أولياء الأمور مراقبة ومتابعة أطفالهم بشكل دائم عند السباحة.

ودعت إلى عدم تركهم على شواطئ البحر والمسابح المنزلية أو في المناطق الترفيهية دون رقابة عبر حملتها «صيف أجمل في حماية أطفالك من حوادث الغرق» تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية وكثرة مرتادي البحر على مختلف شواطئ الإمارة والمنتجعات والفنادق والمزارع.

كما شددت على ضرورة ارتداء سترة النجاة والسباحة في الأماكن المخصصة لها وعدم البقاء في مياه البحر بعد غروب الشمس، وأخذ الحذر من خطورة التعرض لضربة الشمس المباشرة أثناء الصيف مؤكدة على أن المسؤولية تقع على عاتق أولياء أمور الأطفال في المقام الأول.